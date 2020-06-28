Боруссия Д готова отпустить Менье в ПСЖ до конца Лиги чемпионов – парижане выбили "шмелей" с турнира

Новоиспеченный защитник Боруссии Д Тома Менье сохраняет шанс сыграть в текущей Лиге чемпионов.

Немецкий клуб не против вернуть игрока ПСЖ еще на несколько недель, сообщает Sporza.

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Боруссия уже завершила все свои нынешние турниры, поэтому потребности немедленного присоединения Менье нет. Гендир "шмелей" Ганс-Йоахим Вацке подтвердил, что компромисс между клубами возможен. Если стороны придут к соглашению, то игрок сборной Бельгии сможет помочь ПСЖ в августе, когда возобновится Лига чемпионов.

Добавим, что Боруссия Д вылетела из главного клубного турнира Европы именно от ПСЖ. Менье играл в первом матче дуэли на стадии 1/8 финала.

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