"Шмели" достигли принципиальной договоренности с наставником Боруссии М Марко Розе, утверждает сайт Джалуки Ди Марцио.

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Правда, немецкий специалист возглавит дортмундцев лишь летом 2021 года. До конца сезона команду доведет Эдин Терзич, который работал ассистентом в штабе Люсьена Фавра. После 11 туров Боруссия Д добыла 19 очков и идет пятой. У "тезок" из Гладбаха на два пункта меньше и седьмая строчка.

Напомним, Розе сенсационно смог вывести Боруссию М в плей-офф Лиги чемпионов. "Жеребцы" заняли второе место в группе с Реалом, Интером и Шахтером ("горняков" разбили с общим счетом 10:0).

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