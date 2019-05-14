Боруссия Д договорилась о переходе защитника сборной Германии Шульца

Дортмундская Боруссия усилит свою защиту игроком Хоффенхайма Нико Шульцем.

Дортмундцы уже согласовали с Хоффенхаймом переход левого латераля, сообщает Bild.

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Ориентировочная сумма сделки – 25 миллионов евро. Шульц подпишет с Дортмундом четырехлетний контракт. Ожидается, что о переходе официально объявят после заключительного тура Бундеслиги в субботу.

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Фланговый защитник Хоффенхайма играл за сборную Германии в первом матче отбора на Евро-2020. Шульц стал настоящим героем встречи с Нидерландами, отметившись ассистом и победным голом.