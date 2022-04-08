Программу 29 тура в Германии открывал поединок на Мерседес-Бенц Арене, где Штутгарт принимал дортмундскую Борусию. Для "шмелей" особого значения этот поединок не имел – отставание от Баварии составляло 9 очков, которые трудно будет отыграть за 7 матчей, а выпасть из топ-4 почти нереально. Хозяева же шли всего в одном очке от зоны вылета, так что для них даже ничья была невыгодной.

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Первый тайм оказался непростым для Боруссии. Уже на 6-й минуте гости из-за травмы потеряли Рейна (его заменил Брандт), а на 36-й пришлось снимать и Дауда – вместо него вышел Витцель. Правда, к тому времени дортмундцы уже вели в счете: на 12-й минуте Холанд получил передачу на ход левым флангом, влетел в штрафную площадку и прострелил на дальнюю стойку – Брандт же, только разбегавшись, вывел "шмелей" вперед. Этот гол стал для Юлиана первым с 18 декабря 2021 года.

На 23-й минуте Ройс мог удвоить преимущество своей команды, приняв передачу от Азара на угол вратарской, однако переиграть голкипера в ближнем бою не удалось. Штутгарт тоже огрызался – в частности, в одной из атак Мангаля опрокинул вратаря Борусии, но мяч прошел рядом с дальней штангой. Кроме того, команды разменялись рядом атак без логического завершения.

В начале второго тайма Штутгарт мог сравнять счет в результате подачи со стандарта, которую замкнул Фюхрих, но сфера снова предательски пронеслась мимо штанги. Вообще хозяева выглядели интереснее до 60-х минут, хотя Боруссия неплохо прессинговала и зарабатывала стандарты – после одного из них неплохо пробил Ройс (Мюллер не спал). Швабы ответили шикарным выстрелом Штенцеля метров с 20-ти, после которого мяч задел перекладину. Геррейру довольно быстро ответил похожим ударом, но сфера пролетела немного выше.

В середине второго тайма Боруссия выровняла ход встречи, а на 71-й минуте гости забили второй гол. Снова героем стал Брандт, выстреливший из-за пределов штрафной – мяч благодаря небольшому рикошету прилетел точно в ближний угол. 0:2!

Впрочем, Штутгарт не сдавался. На 74-й минуте хозяева претендовали на пенальти за игру рукой в ​​исполнении Геррейру, но арбитр решил, что это было просто попадание. На 80-й сократить отставание в счете мог Соса, нанесший обводной удар с дальней дистанции в девятку – мяч прошел в сантиметрах от нее. На 85-й минуте Массимо не хватило одного мгновения, чтобы замкнуть прострел вдоль вратарской, а на 87-й Соса чуть не исполнил шедевр – на левом фланге от подработал себе сферу головой и пробил вторым касанием. Перекладина спасла Дортмунд.

Боруссия в ответ забила третий гол, но его отменили из-за положения вне игры. К сожалению для швабов, этот офсайд не спас Штутгарт от поражения. Боруссия празднует тяжелую победу.

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