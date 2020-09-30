Две сильнейшие команды Германии встречаются в поединке за Суперкубок. Стартовые составы Боруссии и Баварии и онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Боруссия Д – Бавария стартует в 21:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на MEGOGO. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Бавария в прошлом сезоне оформила "золотой дубль", поэтому в Суперкубке вынуждена встречаться с вице-чемпионом Бундеслиги – дортмундской Боруссией. Мюнхенцы в 2020 году выиграли все возможные турниры, остался только один. Последним трофеем "черно-желтых" стал как раз национальный Суперкубок, завоеванный в 2019 году.

Оба тренера применили ротацию – Люсьен Фавр более интенсивную.

Стартовые составы команд

Боруссия Д: Хитц – Джан, Хуммельс, Аканджи – Менье, Дауд, Дилейни, Пасслак – Брандт, Холанд, Ройс.

Запасные: Дрляча, Геррейро, Шульц, Рейньер, Беллингем, Пищек, Вольф, Витсель, Рейна.

Баварія: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Мартинес, Толиссо – Мюллер, Левандовски, Коман.

Запасные: Нюбель, Гнабри, Зиркзее, Боатенг, Алаба, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.

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