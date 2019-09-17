Боруссия Д – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ

Боруссия Дортмунд принимает Барселону в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Боруссия Д – Барселона на "Футбол 24", стартует в 22:00. Матч транслирует канал "Футбол 1". Это лишь третья дуэль соперников за всю историю еврокубков. В Суперкубке УЕФА 1996/97 Барса победила дома 2:0, а в Дортмунде отстояла преимущество (1:1). Каталонцы занимают пятое место в чемпионате Испании 2019/20, где еще не выигрывали на выезде – 1 балл на полях Осасуны и Атлетика. Дортмундцы уступают лишь РБ Лейпциг после тех же 4-х туров Бундеслиги. Команда Фавра проиграла Унион Берлин на выезде, а в родных стенах дважды побеждала с разницей в 4 мяча.

Боруссия Дортмунд – Барселона: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Боруссия Д: Бурки – Ашраф Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Витсель, Дилейни – Санчо, Ройс, Торган Азар – Алькасер

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Артур – Ансу Фати, Луис Суарес, Гризманн