Чуда не произошло. Восьмая команда Бундеслиги не смогла сотворить сенсацию в Каталонии, потерпев разгром со счетом 0:4. Теперь уже никто не сомневается в проходе "блаугранас" в полуфинал ЛЧ 2024/25. Лишь одной команде в истории турнира удалось пройти в следующий раунд после поражения с разницей в четыре гола – и это была Барселона, а не Боруссия.

Зинченко может перейти в немецкий гранд – украинец не входит в планы Артеты

Тем не менее, в дортмундцев никто не верил и в предыдущем сезоне, но они в итоге едва не прибили Реал в финале. Камбек в том розыгрыше тоже присутствовал, причем тоже на стадии четвертьфинала – "шмели" дома принимали Атлетико, забив четыре гола после поражения 1:2 в Мадриде. То есть, нет ничего невозможного. Правда, тогда Боруссия еще и пропустила дважды.

Матч в Барселоне продемонстрировал, что Дортмунд не следует недооценивать. Конечно, немцы провалили стартовые 15 минут и почти весь второй тайм, но до перерыва они держались на равных – а в эндшпиле Боруссия вообще разрывала "кулес". Что наиболее важно, Подопечные Нико Ковача создали в первой встрече 5-6 явно голевых моментов без учета отмененного гола.

Каталонцам повезло, что у Серху Гирасси не пошла игра – третий бомбардир Лиги чемпионов не мог попасть по мячу при выходах один на один и пробивал мимо ворот с минимальных дистанций.

Das hat mehr Ähnlichkeiten zum Köln Guirassy als zum VfB Guirassy pic.twitter.com/qQCwVabNv8 - Daniel (???) (@DannyYoyo98) 9 апреля, 2025

Кроме того, Боруссии не хватало травмированного Нико Шлоттербека – одного из пяти лучших центрбеков Европы по количеству пасов с продвижением (и едва ли не лучшего по качеству дальних передач). Зато на замену классно вышли Байер и Брандт, которые в конце концов и организовали отмененный гол. Словом, "шмели" остаются зубастыми.

Статистика передач с продвижением среди центрбеков из топ-5 лиг Европы.

Собственно, это была уже не первая их встреча с Барселоной в текущем сезоне. На основном этапе ЛЧ дортмундцы уже принимали "блаугранас", уступив со счетом 2:3.

Боруссия способна забита Барсе даже четыре мяча. Подопечные Нико Ковача недавно отгрузили столько в ворота сильного Майнца, а Баварии забили дважды. Каталонцы же пропускали четыре от Атлетико и Бенфики, а осенью столько же залетело от Осасуны – да и Леганес на выходных имел три-четыре голевых возможности. Безусловно, команда Ханси Флика регулярно дает играть против себя всем.

Впрочем, как в прошлогоднем поединке с Атлетико, так и в обоих противостояниях с Барселоной был нюанс – Боруссия всегда пропускала. И не раз. За последние восемь матчей дортмундцы никогда не покидали поле без мячей в собственных воротах. Между тем, сегодня придется встретиться с настоящей голевой машиной.

В текущем розыгрыше ЛЧ "блаугранас" забивают 3,3 гола в среднем. Среди команд, которые провели в турнире минимум десять матчей за сезон, высший показатель имела только Бавария 2019/20, которую тренировал Ханси Флик. Под его руководством сейчас выступают два лучших бомбардира ЛЧ 2024/25 – Рафинья (12 голов) и Левандовски (11).

Бразилец в первом поединке с Боруссией повторил рекорд Месси, приобщившись к 19 результативных действий в сезоне Лиги чемпионов. До абсолютного рекорда турнира не хватает всего двух действий.

Даже скоростные 3:0 или даже 4:0 ничего не гарантируют "шмелям". Каталонцы уже устраивали Ремонтаду с Бенфикой, уступая 1:3 до 64-й минуты и торжествуя со счетом 5:4. Атлетико же недавно вел 2:0 до 70-й минуты, а затем сгорел Барсе 2:4. Подопечные Ханси Флика в принципе не знают поражений во всех турнирах в течение 24 матчей (20 побед, 4 ничьи) – последний раз они проиграли аж 21 декабря.

Очевидно, что устроить камбэк Боруссии будет чрезвычайно сложно. Впрочем, когда-то все уже списывали "блаугранас" после 0:4 в Париже, однако через неделю произошло невозможное – 6:1 против ПСЖ. Чудеса в футболе иногда случаются.

GAL OF THE DAY

2️⃣0️⃣ Серхи Роберто забивает последний гол ремонтады ? pic.twitter.com/nGySGYB3IK - ФК Барселона (@FCBarcelona) 20 февраля, 2024

Кадровая ситуация

Травмированы: Шлоттербек, Забитцер – тер Штеген, Бальде, Касадо

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Боруссия Д – Барселона

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Джан, Антон – Рюерсон, Чуквуемека, Гросс, Рейна, Адееми – Гирасси, Байер

Барселона: Щенсны – Кунде, Мартинес, Кубарси, Мартин – Педри, Де Йонг, Лопес – Ямаль, Левандовски, Рафинья

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 3,5, проход Барселоны

Немцам остается верить только в чудо. Объективных причин для прохода в полуфинал нет, но зацепиться за ничью "шмелям" по силам. На большее не поставим – дортмундцы слишком уязвимы в обороне, а сегодня еще и рисковать нужно. Идеальный сценарий для Барсы.

В конце концов, ни в одном из шести матчей Боруссии не удалось переиграть Барселону. Но голов должно быть достаточно. Ожидаем тотал больше 3,5 и проход каталонцев дальше, а все остальное решит рандом.

Астон Вилла – ПСЖ: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов