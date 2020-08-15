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Боруссия Д арендует игрока Реала – известны детали соглашения

13:13 - Читати українською
Боруссия Д арендует игрока Реала – известны детали соглашения
Рейньер Жезус / ФК Реал

Дортмундский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.

Полузащитник Реала Рейньер Жезус покидает мадридский клуб и продолжит карьеру в дортмундской Боруссии, сообщает издание Mundo Deportivo.

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18-летний бразилец будет выступать за немецкий клуб в течение следующих двух сезонов на правах аренды. Одним из конкурентов "шмелей" за молодого таланта был Байер – Реал планировал использовать своего хавбека в переговорах относительно Кая Хаверца, однако "черно-желтым" удалось опередить "фармацевтов".

Напомним, Рейньер перешел в лагерь "сливочных" в январе 2020 года из Фламенго за 30 млн евро, однако не провел за первую команду ни одного матча.

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