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Боруссия Д арендует Хакими на 2 года

14:50 61 Читати українською
Боруссия Д арендует Хакими на 2 года
Ашраф Хакими (справа) / Getty Images

Дортмундская Боруссия согласовала двухлетнюю аренду защитника Реала Ашрафа Хакими.

Боруссия и Реал договорились об аренде марокканского защитника Ашрафа Хакими. По информации Bild, футболист присоединится к "шмелям" на следующие 2 сезона.

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Хакими не получал много игрового времени в составе королевского клуба, находясь за спиной Дани Карвахаля.

Игрок в свои 19 лет успел сыграть на чемпионате мира. Правда, Марокко набрало лишь 1 очко и покинуло Мундиаль после группового этапа.

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