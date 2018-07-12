Боруссия Д арендовала Хакими

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими отправился в двухлетнюю аренду в дортмундскую Боруссию.

Боруссия Д на своем официальном сайте объявила об аренде защитника Реала Ашрафа Хакими.

Срок арендного соглашения продлится до конца сезона 2019/2020.

Марокканец ни был основным игроком в составе Реала, находясь за спиной Дани Карвахаля.

В 19 лет Ашраф успел сыграть на чемпионате мира, правда, сборная Марокко не смогла выйти в плей-офф, набрав лишь 1 очко.

Напомним, Боруссия продала Андрея Ярмоленко в Вест Хэм за 20 миллионов евро.