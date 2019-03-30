Боруссия Д – Вольфсбург – 2:0 – видео голов и обзор матча

Боруссия Д в матче 27 тура Бундеслиги на последних минутах дома победила Вольфсбург и вернулась на вершину таблицы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бундеслига, 27 тур

Боруссия Д – Вольфсбург – 2:0

Голы: Алькасер, 90+1, 90+4

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Дортмундская Боруссия в 27 туре немецкой Бундеслиги дома принимала Вольфсбург. Подопечные Люсьена Фавра, контролируя игру, не могли забить до компенсированного времени. Тогда свое слово сказал испанский форвард Пако Алькасер. Игрок отличился забитыми мячами на 90+1 и 90+4 минутах и вырвал важнейшую победу для "шмелей", которая позволила им набрать 63 очка и вернуться на 1 строчку в турнирной таблице. Вольфсбург в своем активе имеет 42 пункта.

В следующем туре Боруссия Д сыграет на выезде в сверхпринципиальном матче с Баварией.