Боруссия Д – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор матча
09:44 - Читати українською
Боруссия Дортмунд сыграла вничью с Севильей в 4-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Тонги Ньянзу 18’
18’ Тонги Ньянзу
Ракитич нанес два первых удара, а затем подал на Ньянзу, тот головой мяч перевел в ворота. Но Беллингем еще до перерыва не без рикошета смог сравнять ситуацию на табло.
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Команды обменялись острыми моментами, но с реализацией были проблемы. 1:1. Боруссия набрала 7 зачетных баллов и осталась второй, Севилья с 2 пунктами расположилась третьей.
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