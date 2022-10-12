Боруссия Дортмунд сыграла вничью с Севильей в 4-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Ракитич нанес два первых удара, а затем подал на Ньянзу, тот головой мяч перевел в ворота. Но Беллингем еще до перерыва не без рикошета смог сравнять ситуацию на табло.

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