"Мы знаем, что Реал на сегодня является самой успешной командой в этом соревновании. У нас было лишь два поражения в этом сезоне, но мы также видим, что готовы соревноваться на самом высоком уровне. Если разбить это на одну игру, то все возможно.

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У них есть роль фаворита, но мы тоже не были фаворитами против Атлетико или ПСЖ. Если мы будем храбрыми и не будем смотреть, как Мадрид выиграет свой очередной трофей, то у нас будет шанс.

Вы не играете в финале, вы выигрываете финал, и это наша четкая цель. Мы счастливы быть здесь, но мы должны победить на стадионе Уэмбли, чтобы держать этот трофей в своих руках.

Я очень уважаю Карло Анчелотти. Он добивался успеха с разными командами, в разных странах и культурах, и в течение двух десятилетий он был успешным. То, как он управляет командами, является примером для подражания, и он является одним из моих образцов для подражания в этом бизнесе.

Мы – команда с наибольшим количеством "сухих" матчей. Нужно держать соперника как можно дальше от ворот. Мы не были на своем высочайшем уровне, когда пропускали голы в сентябре, но сейчас мы совсем другая команда и показали, что готовы бороться за трофей", – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Боруссия Д сыграет в финале Лиги чемпионов 1 июня против Реала. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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