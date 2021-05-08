Открыл счет в поединке Ройс после эффектного прохода флангом, а удвоил преимущество Санчо сразу после перерыва. Лейпциг помчался отыгрываться и ему это удалось. Клостерман и Ольмо забили по мячу и вернули интригу.

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Триумфаторами встречи стали дортмундцы, а победный выстрел в свой актив записал Санчо. "Шмели" набрали 58 очков и временно поднялись на 4 место. РБ Лейпциг, который остался вторым с 64 пунктами, потерял шансы догнать Баварию на вершине, а потому мюнхенцы стали чемпионами за два тура до завершения Бундеслиги.