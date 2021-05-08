Боруссия Д – РБ Лейпциг – 3:2 – видео голов и обзор матча, который сделал Баварию чемпионом
Боруссия Дортмунд одолела РБ Лейпциг в 32-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Открыл счет в поединке Ройс после эффектного прохода флангом, а удвоил преимущество Санчо сразу после перерыва. Лейпциг помчался отыгрываться и ему это удалось. Клостерман и Ольмо забили по мячу и вернули интригу.
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Триумфаторами встречи стали дортмундцы, а победный выстрел в свой актив записал Санчо. "Шмели" набрали 58 очков и временно поднялись на 4 место. РБ Лейпциг, который остался вторым с 64 пунктами, потерял шансы догнать Баварию на вершине, а потому мюнхенцы стали чемпионами за два тура до завершения Бундеслиги.