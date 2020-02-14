Боруссия Д – ПСЖ: Неймар засыпал комплиментами молодую звезду "шмелей"

Форвард ПСЖ Неймар поделился мнением о полузащитнике дортмундской Боруссии Джейдоне Санчо.

"Нет никаких сомнений, что матч с Боруссией станет прекрасным зрелищем для всех, кто любит футбол. Наши команды любят атаковать, в наших составах собраны качественные игроки.

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У Боруссии есть футболисты, способные решать исход матчей. Джейдон – один из игроков, за которым мне нравится наблюдать. Он – особенный футболист, молодой, но уже зарекомендовал себя.

Мы прекрасно понимаем, как сложно будет ПСЖ в Дортмунде. Надеемся, что проведем там хороший матч и одержим положительный результат", – цитирует Неймара Sky Sports.

Добавим, что поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – ПСЖ состоится уже в следующий вторник, 18 февраля.

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