Боруссия Д – любимый клуб немецких фанатов, больше всего ненавидят Баварию

Немецкие фанаты поделились мыслями о своим отношение к клубам Бундеслиги.

Интересной статистикой поделился издание Bulinews со ссылкой на сервис исследований Statista.

Среди опрошенных 3-х тысяч фанатов 42% назвали мюнхенцев самой ненавистной командой. Еще 42% заявили, что Бавария – их любимый клуб.

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Также немецкие болельщики негативно относятся к РБ Лейпцигу (28%), Гамбургу (27%), Шальке и Вольфсбургу (по 25%). Меньше всего фанаты ненавидят Аугсбург (10%).

Боруссия Д стала самой любимой командой поклонников футбола в Германии. За нее болеют или симпатизируют 52% опрошенных. 31% относится нейтрально, а 17% – недолюбливают.

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