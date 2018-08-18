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Боруссия Д – любимый клуб немецких фанатов, больше всего ненавидят Баварию

12:54 62 Читати українською
Боруссия Д – любимый клуб немецких фанатов, больше всего ненавидят Баварию
болельщики Боруссии / Фото из соцсетей

Немецкие фанаты поделились мыслями о своим отношение к клубам Бундеслиги.

Интересной статистикой поделился издание Bulinews со ссылкой на сервис исследований Statista.

Среди опрошенных 3-х тысяч фанатов 42% назвали мюнхенцев самой ненавистной командой. Еще 42% заявили, что Бавария – их любимый клуб.

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Также немецкие болельщики негативно относятся к РБ Лейпцигу (28%), Гамбургу (27%), Шальке и Вольфсбургу (по 25%). Меньше всего фанаты ненавидят Аугсбург (10%).

Боруссия Д стала самой любимой командой поклонников футбола в Германии. За нее болеют или симпатизируют 52% опрошенных. 31% относится нейтрально, а 17% – недолюбливают.

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Теги
Шальке Шальке Гамбург Гамбург Аугсбург Аугсбург Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вольфсбург Вольфсбург
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