Боруссия Д – Герта – 2:2 – видео голов и обзор матча

В матче 9 тура Бундеслиги дортмундская Боруссия неожиданно потеряла очки с Гертой. Смотрите видео голов и обзор матча.
Боруссия в рамках 9 тура Бундеслиги дома принимала Герту. Подопечным Люсьена Фавра нужно было побеждать для уверенного лидерства в чемпионате.
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Но столичная команда неожиданно отобрала очки у "шмелей". В составе обоих коллективов по дублю отличились Джайдон Санчо и Саломон Калу, причем, второй гол ивуариец забил 90+1.
Боруссия Д после 9 туров имеет 21 очко и идет на 1 строчке в турнирной таблице Бундеслиги, Герта пятая из 16 пунктов.
Чемпионат Германии, 9-й тур
Боруссия Д – Герта – 2:2
Голы: Санчо, 27, 73 – Калу, 41, 90+1 (пен)
Ковач неоднозначно прокомментировал возможность приобретения игроков Боруссии Д