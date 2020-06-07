Боруссия Д – Герта – 1:0 – видео гола и обзор матча

Боруссия Д принимала Герту в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Видео гола и обзор матча смотрите на Футбол 24.

Первый тайм завершился с явным преимуществом Боруссии Д, но открыть счет дортмундцам так и не удалось.

Байер – Бавария – 2:4 – видео голов и обзор матча

После перерыва рисунок игры кардинально не изменился. На 58-й минуте "шмели" таки сумели конвертировать свою доминацию в гол, который в итоге и стал победным.

Дортмундцы закрепились на второй строчке, отставая от Баварии на 7 очков. Герта расположилась на 9-м месте.

Боруссия Д одолела Герту, РБ Лейпциг упустил победу над Падерборном, Майнц переиграл Айнтрахт: 30 тур Бундеслиги