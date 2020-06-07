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Боруссия Д – Герта – 1:0 – видео гола и обзор матча

00:20 15 Читати українською
Боруссия Д – Герта – 1:0 – видео гола и обзор матча
Боруссия Д – Герта / Фото Боруссия Д

Боруссия Д принимала Герту в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Видео гола и обзор матча смотрите на Футбол 24.

58’ Эмре Джан
 
58’ Эмре Джан

Первый тайм завершился с явным преимуществом Боруссии Д, но открыть счет дортмундцам так и не удалось.

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После перерыва рисунок игры кардинально не изменился. На 58-й минуте "шмели" таки сумели конвертировать свою доминацию в гол, который в итоге и стал победным.

Дортмундцы закрепились на второй строчке, отставая от Баварии на 7 очков. Герта расположилась на 9-м месте.

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Германия Боруссия Дортмунд - Герта Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Герта Герта Видеоновости
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