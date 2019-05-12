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Боруссия Д – Фортуна – 3:2 – видео голов и обзор матча

12 мая 06:30 163 Читати українською
Боруссия Д – Фортуна – 3:2 – видео голов и обзор матча
Боруссия Д – Фортуна – 3:2 – видео голов и обзор матча

Фортуна на выезде уступила Боруссии Д в рамках 33-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов матча Боруссия Д – Фортуна на сайте "Футбол 24".

41’ Кристиан Пулишич
53’ Томас Дилэйни
90+2’ Марио Гётце
 
Оливер Финк 47’
Адам Бодзек 83’
Давид Ковнацки 90+5’
41’ Кристиан Пулишич
47’ Оливер Финк
53’ Томас Дилэйни
83’ Адам Бодзек
90+2’ Марио Гётце
90+5’ Давид Ковнацки

Боруссия Д минимально победила Фортуну и все еще имеет шансы на чемпионство. В первом тайме Пулишич открыл счет в матче, однако после перерыва Финк восстановил равновесие.

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Дилэйни через 6 минут снова вывел "желто-черных" вперед, но Фортуна могла снова делать счет ничейным, однако Люкебакио не реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время команды обменялись голами Гетце и Ковнацки.

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Германия Видеоновости Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Фортуна Фортуна Боруссия Дортмунд - Фортуна
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