Боруссия Д – Фортуна – 3:2 – видео голов и обзор матча

Фортуна на выезде уступила Боруссии Д в рамках 33-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов матча Боруссия Д – Фортуна на сайте "Футбол 24".

Боруссия Д минимально победила Фортуну и все еще имеет шансы на чемпионство. В первом тайме Пулишич открыл счет в матче, однако после перерыва Финк восстановил равновесие.

РБ Лейпциг помешал Баварии оформить чемпионство, Шальке без Коноплянки не смог обыграть Байер: 33-й тур Бундеслиги

Дилэйни через 6 минут снова вывел "желто-черных" вперед, но Фортуна могла снова делать счет ничейным, однако Люкебакио не реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время команды обменялись голами Гетце и Ковнацки.