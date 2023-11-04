Дортмундская Боруссия принимает мюнхенскую Баварию в центральном матче 10-го тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия Д – Бавария начинается в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports+. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Бавария испытывает проблемы с качеством игры, но не сильно отстает от лидера Бундеслиги Байера. Боруссия также не демонстрирует шикарный футбол и уже трижды в этом чемпионате потеряла очки. В прошлом сезоне соперники по Der Klassiker драматично разыграли титул в последнем туре – праздновала Бавария.

Стартовые составы команд

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Озджан, Забитцер – Мален, Ройс, Брандт – Фюлькруг.

Запасные: Адейеми, Бенсебайни, Байно-Гиттенс, Алле, Майер, Мукоко, Нмеча, Рейна, Зюле.

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Лаймер, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Кейн.

Запасные: Шупо-Мотинг, Гнабри, Кретциг, Мюллер, Павлович, Сарр, Тель, Ульрайх.