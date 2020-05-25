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Боруссия Д – Бавария: мюнхенцы понесли потерю, лидеры дортмундцев готовы сыграть

17:17 27 Читати українською
Боруссия Д – Бавария: мюнхенцы понесли потерю, лидеры дортмундцев готовы сыграть
Матс Хуммельс / ФК Боруссия Д

Стали известны последние кадровые новости из лагерей Боруссии Д и Баварии, которые 26 мая сыграют Der Klassiker в рамках 28 тура Бундеслиги.

 

Наставник Боруссии Д может рассчитывать на Матса Хуммельса и Акселя Витселя. Оба занимались в общей группе на сегодняшней тренировке и, скорее всего, будут готовы выйти на поле в завтрашней игре, информирует официальный Twitter дортмундского клуба.

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Зато Тьягу Алькантара точно не поможет Баварии из-за повреждения, ведь даже не тренируется в общей группе. На всех остальных футболистов Ханс-Дитер Флик может рассчитывать, информирует официальный Twitter Баварии.

Матч Боруссия Д – Бавария стартует 26 мая в 19:30 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая станет едва ли не определяющей в битве за чемпионство. За 7 туров до финиша Бундеслиги Бавария опережает Боруссию на 4 очка.

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Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Матс Хуммельс Матс Хуммельс Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Аксель Витсель Аксель Витсель
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