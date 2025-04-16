Во вторник, 15 апреля, Боруссия Д одолела Барселону в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

В то время как Сигнал Идуна Парк освистала экс-форварда Боруссии Роберта Левандовски, Сергу Гирасси оформил хет-трик в ворота каталонцев. В этом сезоне гвинеец принял участие в 17 голах Лиги чемпионов (13 голов, 4 результативные передачи), что является рекордом для африканского игрока за один сезон в турнире. Он опередил Мохамеда Салаха, который в сезоне 2017/18 оформил за Ливерпуль 14 "очков" (10 голов и 4 ассиста).

Боруссия едва не совершила камбэк против Барселоны – Гирасси оформил хет-трик

Однако этой результативности Гирасси не хватило для камбэка его команды. Всё испортил автогол Бенсебаини.