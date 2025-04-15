После победы со счётом 4:0 в первом матче у Барселоны не было необходимости играть в Дортмунде на полную мощность. Поэтому команда Ханси Флика даже позволила себе пропустить первой – на 9-й минуте Щенсны сбил в своей штрафной Гросса, который оказался первым на мяче. Гирасси исполнил подобие паненки – Серу пробил с подсечкой по центру, но сделал это очень сильно. Щенсны немного метнулся в правую от себя сторону и поэтому не смог отразить мяч.

А вот когда спустя 20 минут Гросс уже сам отправил мяч в сетку, могло запахнуть камбэком. Но оказалось, что Паскаль получил мяч, находясь в офсайде – линия обороны Барселоны была выдержана мастерски, хоть и находилась почти в самом центре поля.

Свой легитимный второй гол Дортмунд забил сразу после перерыва: с ударами Адейеми и Байера Щенсны справился, а вот после навеса с углового и скидки Бенсебаини с дальней штанги на ближнюю и удара Гирасси с близкого расстояния даже поляк был бессилен.

Когда долгожданный камбэк, казалось бы, замаячил, Барселона наконец-то проснулась. Удар Ямина Ламаля стал опасным, но неточным, и уже в следующей атаке гостям удалось сократить отставание в счёте. Забил автор голевой передачи на Гирасси Бенсебаини – он срезал мяч в свои ворота после прострела Кунде с правого фланга.

Долгое время Боруссия не могла прийти в себя после этого пропущенного мяча, пока вышедший на замену Дюранвиль на 76-й минуте не сделал разницу в одном эпизоде. Он не позволил мячу покинуть пределы поля, обыграл Эрика Гарсию и Жерара Мартина, после чего прострелил в штрафную Барселоны. Мяч попал к Араухо, но уругваец неудачно выбил его точно на ногу Гирасси, и гвинеец не упустил возможность оформить хет-трик.

В этом сезоне Гирасси принял участие в 17 голах Лиги чемпионов (13 голов, 4 результативные передачи), что является рекордом для африканского игрока за один сезон в турнире. Он опередил Мохамеда Салаха, который в сезоне 2017/18 оформил за Ливерпуль 14 "очков" (10 голов и 4 ассиста).

Тут же Брандт также оправил мяч в сетку ворот Щенснсы, но сделал это из офсайда. Каталонская команда дотерпела до конца игры и сохранила преимущество в два мяча по итогам двух матчей.

В полуфинале команда Флика сыграет с победителем пары Интер – Бавария.