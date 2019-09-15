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Боруссия Д – Барселона: Алькасер вспомнил тяжелый период в каталонском гранде перед очным матчем Лиги чемпионов

14:52 19 Читати українською
Боруссия Д – Барселона: Алькасер вспомнил тяжелый период в каталонском гранде перед очным матчем Лиги чемпионов
Пако Алькасер / Reuters

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер поделился своими ожиданиями от противостояния с бывшим клубом.

 

"Я уважаю многих людей и многих коллег, которые хорошо относились ко мне в Барселоне. Но были и такие, которые относились ко мне очень плохо.

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Игроки и фанаты прекрасно относились ко мне, но некоторые вели себя ужасно. Мне было очень важно видеть, что в меня верят, но многие люди демонстрировали обратное.

Я должен быть рад, что играл там. Я делал все, что мог, чтобы выходить на поле, но в итоге состав формирует главный тренер. Очень трудно конкурировать с игроками вроде Луиса Суареса.

У Барселоны выдался сложный старт в этом сезоне. Но они смогут правильно отреагировать на это благодаря духу клуба и уровню футболистов", – рассказал Алькасер в комментарии Marca.

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Напомним, матч первого тура ЛЧ между Боруссией Д и Барселоной состоится 17 сентября.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - Барселона Пако Алькасер Пако Алькасер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Барселона Барселона
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