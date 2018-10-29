Боруссия Д – Атлетико: Алькасер может пропустить матч

Нападающий Боруссии Дортмунд Пако Алькасер, который в последних матчах демонстрировал высокую результативность, может пропустить матч 3 тура Лиги чемпионов против Атлетико.

Участие нападающего Боруссии Дортмунд Пако Алькасера ​​в матче против Атлетико остается под вопросом.

В стиле Бьорндалена: Алькасер забил 10 мячей за последние 10 ударов в створ

Об этом сообщил наставник "шмелей" Люсьен Фавр, сообщает портал Bulinews.

"Пока мы не готовы сказать, сыграет ли Алькасер. Еще есть предматчевая тренировка, а там посмотрим", – сказал Фавр.

Алькасер был заменен в матче против Штутгарта из-за проблем с бедром.

Матч 3 тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико состоится завтра, 24 октября. Начало игры – в 22:00.

Барселона без Месси, а Роналду – на Олд Траффорд: пять самых крутых поединков 3-го тура Лиги чемпионов