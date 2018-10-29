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Боруссия Д – Атлетико: Алькасер может пропустить матч

23 октября 14:56 81 Читати українською
Боруссия Д – Атлетико: Алькасер может пропустить матч
Пако Алькасер / Фото: соцсети

Нападающий Боруссии Дортмунд Пако Алькасер, который в последних матчах демонстрировал высокую результативность, может пропустить матч 3 тура Лиги чемпионов против Атлетико.

Участие нападающего Боруссии Дортмунд Пако Алькасера ​​в матче против Атлетико остается под вопросом.

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Об этом сообщил наставник "шмелей" Люсьен Фавр, сообщает портал Bulinews.

"Пока мы не готовы сказать, сыграет ли Алькасер. Еще есть предматчевая тренировка, а там посмотрим", – сказал Фавр.

Алькасер был заменен в матче против Штутгарта из-за проблем с бедром.

Матч 3 тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико состоится завтра, 24 октября. Начало игры – в 22:00.

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Боруссия Дортмунд - Атлетико: Среда 24 октября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
4 : 0
Атлетико
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