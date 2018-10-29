В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия дома разгромила мадридский Атлетико. Смотрите видео голов и обзор матча.

Боруссия в матче 3 тура группы А дортмундская Боруссия на Сигнал Идуна Парк принимала Атлетико. В первом тайме на 38-й минуте Аксель Витсель ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче.

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В промежутке с 73 по 89 минуте "шмели" вколотили еще 3 гола и довели дело до разгрома. Дублем отметился Рафаэл Геррейро и также забил Джайдон Санчо.

Дортмундцы после 3 туров имеют максимум очков, тогда как у "матрасников" 6 пунктов.

Лига чемпионов. Группа А, 3-й тур

Боруссия Д – Атлетико – 4:0

Голы: Витсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83