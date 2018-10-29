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Боруссия Д –​​​​​​​ Атлетико –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

25 октября 11:10 467 Читати українською
Боруссия Д –​​​​​​​ Атлетико –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Боруссия Д –​​​​​​​ Атлетико –​​​​​​​ 4:0 / ФК Боруссия Д

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия дома разгромила мадридский Атлетико. Смотрите видео голов и обзор матча.

Боруссия в матче 3 тура группы А дортмундская Боруссия на Сигнал Идуна Парк принимала Атлетико. В первом тайме на 38-й минуте Аксель Витсель ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче.

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В промежутке с 73 по 89 минуте "шмели" вколотили еще 3 гола и довели дело до разгрома. Дублем отметился Рафаэл Геррейро и также забил Джайдон Санчо.

Дортмундцы после 3 туров имеют максимум очков, тогда как у "матрасников" 6 пунктов.

Лига чемпионов. Группа А, 3-й тур

Боруссия Д – Атлетико – 4:0

Голы: Витсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов3 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Атлетико: Среда 24 октября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
4 : 0
Атлетико
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