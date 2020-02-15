Боруссия Д – Айнтрахт – 4:0 – видео голов и обзор матча

В 22-м туре Бундеслиги дортмундская Боруссия разгромила Айнтрахт. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В середине первого тайма Лукаш Пищек мощно пробил с линии штрафной площадки в правый нижний угол ворот и открыл счет в матче. Гости твердо решили отыграться после отдыха, однако получили в свои ворота еще один гол – Джейдон Санчо ворвался на левый край штрафной и пробил под ближнюю штангу.

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Уже через четыре минуты свое слово сказал лучший игрок декабря в Бундеслиге Эрлинг Холанд, замкнув прострел Хакими на линию вратарской. А под конец матча жирную точку поставил Рафаэл Геррейро, нанеся удар метров с 25-ти точно в правый угол ворот.

Как следствие, Боруссия Д набрала 42 очка, приблизившись к первой позиции на расстояние одного зачетного балла. Айнтрахт, имея всего 28 пунктов в активе, остался на девятой строчке.

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