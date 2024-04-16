Атлетико гостит у дортмундской Боруссии в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия Дортмунд – Атлетико стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Атлетико выиграл домашний матч и выступает фаворитом на выход в полуфинал.

Боруссия Д – Атлетико: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Боруссия: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Брандт, Адееми – Фюлькруг.

Запасные: Майер, Лотка, Озджан, Нмеча, Ройс, Дюранвиль, Вольф, Мукоко, Зюле, Ветьен, Байно-Гиттенс.

Атлетико: Облак – Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта – Льоренте, Коке, Де Пауль – Мората, Гризманн.

Запасные: Молдован, Гомис, Габриэль, Сауль, Корреа, Савич, Рикельме, Вермеерен, Рейнилду, Барриос, Ниньо.