Дортмундская Боруссия переиграла дома Атлетико (4:2) и по сумме двух матчей выиграла четвертьфинальную дуэль Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Атлетико ошеломил в домашнем матче агрессивным прессингом, провел мощный первый тайм и прибил Боруссию. Однако закрыть все вопросы "матрасникам" не удалось – они ослабили давление и позволили немцам вернуть интригу. За что сегодня поплатились.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об эффектном поединке в Дортмунде.

Чудеса не заставили себя ждать

Команды встретили друг друга подарками. За первые пять минут Боруссия и Атлетико обменялись супершансами, потерянными супершансами.

Дортмунд разогнал быструю атаку, но Забитцер растерялся перед воротами – удар заблокировал Аспиликуэта (0,37xG).

Мадрид ответил собственной молнией, когда Мората с центра поля убежал на свидание с голкипером... и пробил мимо (0,63xG).

Брандт склеил игру Боруссии

Неделю назад Боруссия ожила с появлением Брандта. Юлиан добавил идей в позиционных атаках, помог прижать Атлетико к воротам, а на последних минутах едва не вырвал ничью. Очевидно, что сегодня Эдин Терзич выпустил его в старте. Как следствие – у Дортмунда великолепно держался мяч.

Брандт превращает атаку Боруссии в единый механизм, связывая Санчо и Адееми, центр поля и форварда. Он своими открываниями заполнял свободные зоны и использовал малейшие коридоры для разрезных передач. Именно Юлиан организовал ту контратаку на старте, после чего создал партнерам еще три момента до перерыва.

Он и открыл счет во встрече: получил гениальный пас от Хуммельса и пробил с острого угла. Ко второму и третьему голам 19-й номер также присоединился. Главные роли там сыграли Забитцер, Маатсен и Фюлькруг, однако Брандт дезориентировал Атлетико быстрым вбрасыванием аута (перед вторым) и крутым пасом в разрез (перед третьим).

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Хуммельс поднялся до небес и спустился на дно

Матс в этом сезоне любит выдать мастер-класс в топ-матче. Вот и сегодня опытный защитник, кроме непосредственных обязанностей (4 отбора, 2 перехвата, 100% выигранных дуэлей), показал что-то особенное. Хуммельс вырезал фантастический пас шведом на первый гол Боруссии.

Впрочем, за мажорной нотой зазвучала минорная. В начале второго тайма Хуммельс придумал автогол. Просто-таки сделал сюрприз гостям, срезав легкий удар Эрмосо в ворота. Атлетико на тот момент выглядел слабо и не наработал на гол.

Симеоне оживил Атлетико заменами

Диего Симеоне видел провал своей команды, которая после промаха Мораты забыла, где чужие ворота. Только Гризманн пытался что-то создать.

Поэтому в перерыве тренер сделал нужную замену. Корреа вышел вместо Мораты, но оставил дух Альваро на поле – аргентинец также не реализовал выход один на один.

Атлетико получил заряд уверенности после фейла Хуммельса и начал настырно атаковать. Ударный отрезок удалось завершить вторым голом. На этот раз Корреа не промахнулся.

"Желтая стена" неистовствует

Напряжение нарастало. Сюжет сделал еще один кульбит. "Желтая стена" погнала Боруссию вперед и дождалась двух голов.

Забитцер открылся под пас Брандта и идеально навесил на голову Фюлькругу. Не прошло и трех минут, как Дортмунд снова забил. Забитцер добавил к двум ассистам гол, разрядив пушку в дальний угол.

Просто сумасшествие! Боруссия не останавливалась, а Фюлькруг, Санчо и Забитцер имели шансы добить Атлетико (спас Облак). Хватило четырех мячей. Дортмунд в полуфинале Лиги чемпионов! Там немецкая команда сыграет с ПСЖ.