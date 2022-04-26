Поединок за мир в Украине стартует в 19.00. Артём Довбик после дебюта за Динамо впервые начинает в стартовом составе киевлян. Отмечаем, что некоторые главные звезды Боруссии выходят с первых минут. В частности, лучшие бомбардиры "шмелей" Эрлинг Холанд и капитан Марко Ройс. А еще Эмре Джан с Аканджи и главный вратарь в последних матчах Хиц. В запасе Дортмунда появился Алан Аусси, принадлежащий Динамо. Луческу выпускает сразу двух форвардов, но больше похоже на то, что Довбик будет играть на одном из флангов атаки.

Динамо не дожало ЧФР Клуж: дебют Довбика, нереальный сейв Бойко и бессильная атака

Стартовый состав Динамо: 1. Бущан – 20. Караваев, 4. Попов, 25. Забарный, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (к), 10. Шапаренко – 9. Довбик, 29. Буяльский, 99. Антюх – 17. Ванат

Запасные: 35. Нещерет, 71. Бойко, 6. Бурда, 8. Шепелев, 14. Вивчаренко, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 28. Кулач, 24. Сирота, 41. Кравченко, 73. Боль, 89. Бражко

Стартовый состав Боруссии: 35. Хиц – 37. Семич, 34. Понграчич, 16. Аканджи, 14. Шульц – 23. Джан, 44. Ферай, 49. Тац, 11. Ройс (к), 43. Байно-Гиттенс – 9. Холанд

Запасные: Унбехаун, Загаду, Геррейру, Мукоко, Брандт, Рейньер, Пасслак, Хобер, Гюрпюз, Пападопулос, Аусси, Финк, Финнссон, Роте, Буено