"Вчера Аллер тренировался с командой. Он приехал в Милан, как и Адейеми. Но Карим не тренировался. Он потренируется сегодня, а завтра мы примем решение по нему. Сегодня утром Зюле решил не приезжать в Италию. У нас есть Джан и Бенсебаини, которые могут играть на позиции центральных защитников. Шлоттербек немного простужен, но его состояние лучше, чем у Зюле. Он – в заявке.

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Забитцер не доиграл последний матч из-за растяжения бедра. Вчера и сегодня он тренировался самостоятельно, завтра будет тренироваться с командой, и, надеюсь, он будет готов к игре.

Будет ли отсутствие Леау преимуществом? Я не уверен, что Леау не будет в составе Милана. Жду официального состава.

В Германии говорят, что итальянские команды очень хороши в обороне: в матче с ПСЖ я видел, как дисциплинированно обороняется Милан, и это меня это впечатлило. Многие после первой игры в Дортмунде отмечали, что мы не сможем выйти из группы. Но сейчас мы первые в группе. Нам не обязательно занимать первое место, чтобы выйти в плей-офф, но у нас есть шанс это сделать, и мы постараемся выиграть. Всё в наших руках", – цитирует Терзича TuttoMercatoWeb.

Матч Милан – Боруссия Д состоится во вторник, 28-го ноября.

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