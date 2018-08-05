Боруссия Д передумала продавать Пулишича, – СМИ

Дортмундская Боруссия не будет продавать своего талантливого полузащитника во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, "шмели" передумали продавать хавбека Кристиана Пулишича в это трансферное окно.

Боруссия стремилась подписать новый контракт с 19-летним американцем, но футболист отклонил разговоры о продлении соглашения.

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Отметим, контракт Кристиана с Боруссией заканчивается в 2020 году.

Немецкие СМИ сообщали, что руководство дортмундцев решило продать Пулишича за 70 млн евро.

Очевидно, Боруссия попытается продать молодого полузащитника или через год, или во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что полузащитник хочет приобрести мадридский Реал и Ливерпуль.

В прошлом сезоне Бундеслиги Пулишич сыграл 32 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

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