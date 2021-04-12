"Я был в Дортмунде. Цорк ясно дал понять, что они не хотят продавать Эрлинга.

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Я уважаю их выбор, но это не значит, что я с ними согласен. Между мной и Боруссией нет войны", – цитирует Райолу Goal.

Нидерландский агент, представляющий интересы 20-летнего форварда "шмелей", уже провел ряд встреч с ведущими европейскими клубами относительно будущего Эрлинга. По информации СМИ, Райола виделся с представителями Барселоны, Реала и несколькими английскими грандами.

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