Борнмут во второй раз не смог подписать замену Забарному
22:04 - Читати українською
Центральный защитник Севильи Лоик Баде отказался переходить в Борнмут.
Севилья достигла соглашения с Борнмутом по трансферу Баде в размере 30 млн евро, но защитник отказался присоединиться к английскому клубу. Об этом информирует FootMercato.
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Сообщается, что в услугах француза заинтересованы Сандерленд и Байер – причем "черные коты" намерены сделать его приоритетным подписанием на летнее трансферное окно. У обоих клубов есть еще несколько недель, чтобы организовать этот трансфер.
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