Севилья достигла соглашения с Борнмутом по трансферу Баде в размере 30 млн евро, но защитник отказался присоединиться к английскому клубу. Об этом информирует FootMercato.

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Сообщается, что в услугах француза заинтересованы Сандерленд и Байер – причем "черные коты" намерены сделать его приоритетным подписанием на летнее трансферное окно. У обоих клубов есть еще несколько недель, чтобы организовать этот трансфер.

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