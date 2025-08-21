Борнмут официально объявил о трансфере марокканского вингера Амина Адли из Байера. Контракт подписан на пять лет. Сумма сделки составила 21 миллион евро.

Адли был одним из ключевых игроков команды Хаби Алонсо в сезоне 2023/24, когда Байер остался непобедимым во внутренних соревнованиях и добыл дубль – победу в Бундеслиге и Кубке Германии. В том розыгрыше марокканец сыграл 29 матчей и забил 9 голов, став лучшим бомбардиром Кубка Германии. Всего за Байер Адли провел 143 матча, в которых забил 23 гола и отдал 25 ассистов.

25-летний футболист имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, а также в прошлом году дошел с Байером до финала Лиги Европы. Во Франции он запомнился игрой за Тулузу, где в сезоне 2020/21 получил титул лучшего игрока Лиги 2.

Трансфер Адли в Борнмут является историческим – это первый марокканец, который будет выступать в команде Андони Ираолы.

