Борнмут сенсационно разгромил Челси, Ливерпуль потерял очки с Лестером: 24 тур АПЛ, матчи среды

В рамках 24 тура АПЛ Борнмут уничтожил Челси, Тоттенхэм одержал волевую победу над Уотфордом, Кристал Пэлас и Саутгемптон не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 24 тур

Борнмут – Челси – 4:0

Голы: Кинг, 47, 74, Брукс, 63, Дэниелс, 90+5

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Уорд-Прауз, 77 – Заха, 41

Удаление: Заха, 87

Ливерпуль – Лестер – 1:1

Голы: Мане, 3 – Магуайр, 45+2

Тоттенхэм – Уотфорд – 2:1

Голы: Сон, 80, Льоренте, 87 – Каткарт, 38

Челси на выезде уступил Борнмут. В старте "аристократов" дебютировал в Премьер-лиге Гонсало Игуаин, однако в атаке выделялись другие персонажи. Уже на 7 минуте Ковачича мог открыть счет, но его удар головой попал в перекладину. Неплохой шанс был у Аспиликуэты, подключившийся к атаке и классно пробил в ближнюю девятку, но Боруц спас "вишен". Борнмут ответил после перерыва и ответил результативно. После фланговой передачи Брукс остановил мяч в штрафной и выкатил набегающему Кингу, который пробил под перекладину. Эта же связка организовала второй гол: Давид Луис потерял мяч в центре поля, Брукс обыгрался с Кингом и получил передачу на подступах к штрафной, обыграл того же Луиза на замахе и пробил в ближний угол. Кинг сделал счет разгромным, расстреляв ворота Кепы с передачи Станисласа. А последний гвоздь в гроб Челси забил Дэниелс.

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Кристал Пэлас и Саутгемптон не выявили сильнейшего. В конце первого тайма Таунсенд заметил свободного Заху в штрафной, а Вилфрид качнул защитника и пробил точно в дальний угол. Во втором тайме Томкинс мог удвоить преимущество, однако его гол отменили. Саутгемптон сумел на это результативно ответить ближе к концу матча благодаря голу Уорд-Прауза. Перед финальным свистком Заха получил две подряд желтые за неспортивное поведение, что и стало точкой в ​​матче.



Ливерпуль потерял очки в матче с Лестером. Хотя начало было очень удачным, уже на 3 минуте Мане открыл счет в матче, а еще через 3 минуты Фирмино мог удвоить преимущество. Лестер сумел оправиться и сначала ответил опасным моментом у Мэддисона, а в конце тайма Маугайр таки сравнял счет. Вторая половая была все же за Лестером, однако перевес был незначительным, и как итог – достаточно закономерная ничья.

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Тоттенхэм одержал волевую победу над Уотфордом. Начало матча было за Тоттенхэмом, однако Уотфорд не только выровнял игру, но и перехватил инициативу и вышел вперед в счете. Льорис ошибся на выходе при подаче с углового и Каткарт сумел затолкать мяч в ворота. Всю вторую половину матча Тоттенхэм пытался отыграться и наиболее активным был Льоренте, который имел несколько возможностей. И именно испанец и стал спасителем "шпор". Сначала форвард ассистировал Сону, а в самом конце игры отличился и сам, принеся вымученную победу лондонцам.



Благодаря этой победе Борнмут набрал 33 очка и поднялся на 10 место, Челси с 47 пунктами остался на 5 позиции. Саутгемптон и Кристал Пэлас разошлись миром и остались 16 и 15 местах, имея в активе по 23 зачетных балла. Ливерпуль остался на первой позиции по 61 пункту, Лестер с 32 очками расположился в середине турнирной таблицы. Там же остался Уотфорд, имея очко больше, а Тоттенхэм продолжает навязывать борьбу за высокие места, имея 54 пункта и оставаясь на 3 позиции.