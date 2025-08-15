Экс-клуб Ильи Забарного согласовал с Брентфордом трансфер форварда Данго Уаттара за 37 миллионов фунтов + 5 млн возможными бонусами. Это будет рекордное приобретение в истории "пчел", сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн.

После продажи Забарного Борнмут может подписать Довбика – финансовые возможности позволяют

В прошлом сезоне 23-летний Уаттара далеко не всегда выходил в старте Борнмута, но имел приличную статистику – 9 голов + 4 ассиста в 37 матчах. Буркиниец был недоволен своим статусом, поэтому попросил отпустить его. Теперь Уаттара будет играть с другим украинцем Егором Ярмолюком.

Борнмут не только продает, но и пытается что-то купить. По информации Фабрицио Романо, "вишни" завершают переход вингера Бена Доука из Ливерпуля. 19-летний шотландец имеет всего 37 сыгранных минут на уровне АПЛ, однако Борнмут готов заплатить за него 25 млн фунтов (около 29 млн евро).

