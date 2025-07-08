Борнмут хотел бы видеть вратаря Джордже Петровича в своих рядах.

Сандерленд был близок к заключению сделки по вратарю Челси Петровичу. Однако, как пишет инсайдер Саша Тавольери, Борнмут также включился в гонку. "Вишни" предложили 25 млн фунтов стерлингов.

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Считается, что в деле участвует еще один клуб, хотя подробности пока не разглашаются.

Несмотря на впечатляющий сезон в аренде в Страсбуре, Петрович, скорее всего, не вернется на восток Франции – цена в 25 млн фунтов отпугнула эльзасцев. За свой единственный сезон во Франции Петрович помог Страсбуру занять 7-е место в Лиге 1, что оказалось достаточным для выхода в отборочные раунды Лиги Европы.

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