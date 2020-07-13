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Борнмут потерял лидера обороны до конца сезона

17:05 - Читати українською
Борнмут потерял лидера обороны до конца сезона
Аке покидает поле в сопровождении врачей / официальный сайт АПЛ

Защитник Натан Аке не поможет Борнмуту в решающих матчах за сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

 

Нидерландец получил мышечную травму и вылетел на несколько недель, сообщает Sky Sports.

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Аке травмировался в поединке против Лестера (4:1). На 40-й минуте его заменил Стив Кук. Теперь центрбек не сыграет против Манчестер Сити, Саутгемптона и Эвертона. Каждый из этих матчей может иметь решающее значение для "вишен", борющихся за сохранение прописки в элите. В данный момент Борнмут занимает 18-е место и отстает от спасительной позиции на три очка.

В нынешнем сезоне Натан Аке провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста. Если Борнмут все же вылетит, то вполне вероятно, что свой последний матч за "вишен" нидерландец уже сыграл. Им активно интересуются Челси, Манчестер Сити и МЮ.

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Натан Натан Аке Манчестер Сити - Борнмут Англия Борнмут Борнмут
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