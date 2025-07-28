Журналист Игорь Цыганык рассказал о предложении Борнмута для Динамо касаемо процента, который должны получить киевляне за перепродажу Ильи Забарного.

"Борнмут ведет переписку с киевским Динамо по вопросу, рассмотрели бы киевляне возможность снизить свои требования по Забарному, если он перейдет в другой клуб.

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Есть такие разговоры, это подтверждает то, что Борнмут рассматривает возможность продажи Забарного уже в ближайшее время, хотя могу сказать, что это не принципиальная позиция клуба. Они выставили определенную цену, они бы хотели оставить игрока в клубе, потому что продать двух основных центральных защитников за одно трансферное окно – это проблематично.

В Динамо дипломатично ответили, что они хотели бы рассматривать условия, которые были предварительно достигнуты при трансфере в 2023 году. Поэтому об уменьшении финансовых аппетитов Динамо речи пока не ведется", – заявил Игорь Цыганык в эфире своей программы на Youtube.

Напомним, что Динамо претендует на 20% от суммы, которую получит Борнмут от трансфера Забарного.

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