Борнмут подтвердил инфицирование коронавирусом у своего игрока

Английский Борнмут признал, что один из двух новых выявленных больных COVID-19 в английской Премьер-лиге выступает на Виталити Стэдиум.
Исполнитель "вишенок" заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Вторая волна тестирования на коронавирус в АПЛ – найдены новые больные
Фамилия игрока не будет обнародована. Инфицированный в течение 7 дней будет находиться на самоизоляции. После недельного карантина больной повторно сдаст тест на COVID-19. Только в случае отрицательного анализа игрок сможет вернуться к тренировкам.
Напомним, что в ходе тестирования 19-21 мая в АПЛ было обнаружено двое больных коронавирусом. В ходе предыдущего – 6 инфицированных.
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