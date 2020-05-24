Борнмут подтвердил инфицирование коронавирусом у своего игрока

Английский Борнмут признал, что один из двух новых выявленных больных COVID-19 в английской Премьер-лиге выступает на Виталити Стэдиум.

Исполнитель "вишенок" заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Вторая волна тестирования на коронавирус в АПЛ – найдены новые больные

Фамилия игрока не будет обнародована. Инфицированный в течение 7 дней будет находиться на самоизоляции. После недельного карантина больной повторно сдаст тест на COVID-19. Только в случае отрицательного анализа игрок сможет вернуться к тренировкам.

Напомним, что в ходе тестирования 19-21 мая в АПЛ было обнаружено двое больных коронавирусом. В ходе предыдущего – 6 инфицированных.

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