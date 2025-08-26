Митьюлланд на своем официальном сайте объявил о подписании Филипа Билинга. Он поставил подпись под соглашением до лета 2030 года. Таким образом, он вернулся в Данию после более чем десяти лет в английском футболе.

Борнмут тратит солидные суммы с продажи Забарного и компании – исторический трансфер чемпиона Германии

Как информирует Sky Sports, трансфер Филиппа обошелся Митьюлланду примерно в 5 млн фунтов стерлингов. Сообщается, что сам Билинг хотел вернуться в Данию, а потому продажа "вишнями" такого классного игрока за небольшую сумму сэкономит клубу деньги за счет его высокой зарплаты.

В прошлом сезоне Билинг играл за Наполи в аренде и выиграл с клубом Скудетто.

Лига Европы: обидчик Шахтера одержал волевую победу благодаря стандартам, успешный вечер для скандинавов