Борнмут официально объявил о переходе Бафоде Диаките из Лилля. 24-летний защитник подписал контракт с "вишнями" на пять лет.

Как сообщает Фабрицио Романо, Лилль получит за трансфер игрока 35 миллионов евро. Кроме того, "доги" могут рассчитывать на еще пять миллионов бонусов. Стоит заметить, что Диаките прямая замена Илье Забарному, которого Борнмут отпустил в ПСЖ.

"Вишни" довольно пафосно представили Бафоде. Видео, в котором защитник садится на кресло, больше похожее на трон, сопроводили подписью: "Следующий в очереди" и добавили эмодзи короны.

Диаките – воспитанник Тулузы, из которой перешел в Лилль в 2022 году. Всего он сыграл за "догов" в 122 матчах, в которых забил 13 голов и отдал три ассиста.

