Борнмут объявил о переходе форварда Ливерпуля

Английский Борнмут подписал с Ливерпуля полузащитника Харри Уилсона.

Валлиец присоединился к "вишенкам", сообщает официальный сайт клуба.

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Уилсон будет выступать за Борнмут на правах аренды. Срок соглашения – 1 год. Подписание 22-летнего нападающего команда Эдди Хау стоило 2,5 млн фунтов. Еще 500 тысяч Ливерпуль может получить благодаря бонусам. Договор между клубами не предусматривает опции выкупа Уилсона после окончания сезона.

Сезон 2018/19 Харри Уилсон провел в Дерби Каунти на правах аренды. В его активе 40 матчей в Чемпионшипе, в которых форвард забил 15 мячей.