Ноттингем Форест, Кристал Пэлас и Астон Вилла вышли в полуфинал раньше и ждали четвертого участника битв на Уэмбли. Матч, как онлайн-трансляция Борнмут – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Будто репетиция следующего сезона для "вишенок". Ключевые защитники Дин Хаусен и Милош Керкез, на которых самый большой трансферный спрос среди игроков Борнмута, отбывают дисквалификацию. Нервное начало от Эдерсона. То влепит с размаху Эванилсону по тестикулам, выбивая мяч из своей штрафной. То неуклюже отдаст пас в начале атаки с возможностью для Борнмута.

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Первый удар Клюйверта со стандарта – выше. А вот на 10 минуте Забарный выпустил Холанда при подаче Матеуша Нуньеша с правого фланга. Повезло, что норвежец промахнулся. Бернарду Силва сыграл в руку Тайлеру Адамсу. Расстояние вроде и близкое, но слишком уж наглым был блок-шот американца. Кепа потащил пенальти Холанда. Намертво! Ого, второй подарок за две минуты. Адамс сыграл на опережение, в центре поля, но так, что вывел Холанда один на один. Под углом, и все же, Эрлинг и здесь не попал.

Семеньо просто железным корпусом расталкивает своих оппонентов на левом фланге. Нуньеш лежит чуть ли не полдня, тогда как Антуан уже вываливается в штрафную вопреки всем попыткам Фодена потянуть за футболку. Опять только сбитый прицел мешает забить. Гениальный Нуньеш еще и приводит в моменте с голом. Ужасная передача с фланга в центр. Кук мгновенно переводит на угол штрафной, откуда Брукс подает на дальнюю. Клюйвер с нулевого угла проталкивает мимо Эдерсона, а Хусанов позволяет Эванилсону занести на самой линии ворот, хотя там и так гол должен был быть.

Холанд классно сбрасывает в роли столба, Гюндоган выцеливает теперь уже в левый нижний угол, но Кепа и туда прыгает. Сенеси, к слову, впервые с 30 ноября 2024 года вышел на поле. В паре с аргентинским центрбеком Забарным на этом же Вителлити Стэдиум помогал бить Ман Сити в АПЛ незадолго до травмы внутренней поверхности бедра Маркоса. Адамс на этот раз создает момент для своих. Резко играет в серединке, переводит на ход форварду. Останавливают, но близко было. Сенеси постоянно запускает радиоуправляемыми передачами через все поле Семеньо. Сити отвечает навесным ударом Нуньеша. Снаряд коварно опускался в ворота, Кепа не дремал.

Хусанов против Клайверта, что за дуэль. Голландец вырывается из-за спины и сажает узбека на желтую. Гюндоган куском волос слизал мяч после острой подачи со штрафного. Если бы Сенеси дотянулся, тоже расстреливал бы пустые ворота. Семеньо стелется в подкатах, Эванилсон тоже отрабатывает на своей половине. Хороший заряд на родном стадионе у Борнмута сегодня. Хулио Солер, 20-летний левый защитник молодежной сборной Аргентины, только второй матч за команду Ираолы проводит, а как же хладнокровно нивелирует угрозу, еще и пытается креативить лонгболами.

Разве что не хватает наглости впереди, так присущей Керкезу. С оглядкой назад играет Солер. Забарный в нескольких эпизодах оттирает Холанда, не давая дойти до мяча после неплохой проникающей передачи в направлении штрафной. После стартового момента слабости Илья прибавил и вернулся в режим скалы. До того была какая-то неуверенность, будто из сборной Украины забрал с собой. К слову, сейчас у украинца принципиальная дуэль не только с Холандом. Здесь и доказать неправоту Гвардиолы, который выбрал Хусанова, а не экс-динамовца, и противостояние с Де Брюйне, который замучил вечными навесами в драматически проигранном матче против Бельгии. Именно Кевин от отчаяния нанес последний удар до перерыва. Издалека, неточно.

О'Райли вышел на место левого защитника перед вторым таймом, заменив не очень уверенного Хусанова. Футболист, который двумя голами выбил Плимут Таловерова в этом розыгрыше, начал с атаки и навеса на правую стойку. Бернарду Силва пасом пяткой отрезал всю опорную зону, Фоден легко миновал Забарного и других защитников и пробил. Кепа выручил вновь. А здесь уже поймали на высоком прессинге "вишен". Вынесли от своей штрафной, КДБ зацепился в центре и молниеносно отдал на О'Райли, Холанд замкнул дальнюю штангу. Сенеси не удержал норвежца.

Брукс не дает такой интенсивности против крайнего защитника. Справа у Борнмута проблемы. Холанд оторвался от Забарного, но в силовой борьбе против Кука вылетел за пределы поля и начал хромать. Несколько раз попытался подняться, но не мог устойчиво ступить на газон и попросил помощи врачей. Солера и Брукса, которые начали выпадать, заменил Ираола еще на 57 минуте. Мармуш вместо Холанда на 61-й. Хромает норвежец то ли от наступления Кука, то ли от того, что врезался в рекламный щит. Де Брюйне с претензиями наезжает на хавбека Борнмута. Гвардиола за кадром тоже ведет разговоры и получает желтую.

О'Райли снова делает это. прорвался в штрафную и покатил за спины. Мармуш между ног Забарному, который только сбил обзор Кепи. Форвард сборной Египта забил с первого же удара. Омар продавил Забарного на втором этаже, Сенеси выбил из пустого угла. Плохонькие и передачи вперед от Ильи. То в аут, то на чужого. Кук таки поймал свою желтую, зацепив сзади Грилиша. Лучшую игру без мяча демонстрирует Сити нынче, легче и моменты создает. У Борнмута за более 40 минут даже ни одного выстрела.

Забарный технично убрал Мармуша на чужой половине, но неоткуда выскочил Гюндоган. Хорошо, что командными усилиями остановили атаку уже в своей штрафной. Илкай еще и нежно катит в стоечку. Полное преимущество Ман Сити. Уже даже Макейти не боится Гвардиола выпускать. Забарный без церемоний оттер Майкейти. Еще эти малыши нас не возили, будто подумал Илья. Грилиш с Джеймсом технично убивают время возле чужой штрафной. Зря фанаты Борнмута это свое Шити в первой половине распевали. Дерьмовая игра сегодня именно от их любимцев.

Забарный дарит Мармушу выход один на один, но партнер подчищает. Илья блокирует в падении удар КДБ, Кепа успевает подняться и взять добивание в упор Макейти. Разгром по игре, счет и близко не отражает хода событий. Кепа уже подкаты в центре поля выдает, но потом отдает дальним пасом в никуда. Нет у Борнмута уже ни первого, ни последнего паса.

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