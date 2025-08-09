Центральный защитник Бафоди Диакити перейдет из Лилля в Борнмут.

Бафоди Диакити заменил Илью Забарного в Борнмуте, информирует L'Equipe. Сообщается, что "вишни" договорились о трансфере 24-летнего центрального защитника за 40 миллионов евро. Французский футболист подпишет с Борнмутом соглашение на пять лет.

Диакити выступал за Лилль на протяжении трех прошлых сезонов. В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее Борнмут согласовал переход центрального защитника Ильи Забарного в ПСЖ за 67 миллионов с учетом бонусов.

