Борнмут обратил свое внимание на 23-летнего Арсения Батагова, сообщает журналист Хасан Тюнджел.

Отмечается, что Трабзонспор открыт к переговорам, но будет рассматривать предложения от 20 миллионов евро. На днях Илья Забарный покинул Борнмут, присоединившись к ПСЖ, заставив "вишен" искать усиление на позицию центрального защитника.

Напомним, Батагов присоединился к Трабзонспору летом 2024 года. Всего он провел за "сине-гранатовых" 23 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Соглашение Арсения с клубом действует до 2028 года.

