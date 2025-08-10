Английский Борнмут активно ищет замену Илье Забарному, который вот-вот должен завершить свой переход в ПСЖ. Одним из кандидатов на усиление "вишен" стал одноклубник Руслана Малиновского из Дженоа – Кони де Винтер. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний бельгиец также находится в сфере интересов миланского Интера, но Борнмут имеет существенное преимущество в гонке за подписание игрока, ведь "нерадзурри" сначала придется продать кого-то из дуэта Павара и Биссека. "Вишни" же существенно заработали этим летом на трансферах своих лидеров, поэтому могут заплатить Дженоа нужную сумму здесь и сейчас.

Добавим, что де Винтер перешел к "грифонам" из Ювентуса в 2024 году после успешной аренды. Тогда Дженоа выложил за бельгийца 8 миллионов евро.

