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Борнмут на выезде уверенно одолел Саутгемптон

00:16 8 Читати українською
Борнмут на выезде уверенно одолел Саутгемптон
Саутгемптон – Борнмут – 1:3 / твиттер ФК Борнмут

В матче 6-го тура чемпионата Англии Борнмут на выезде еще в первом тайме оформил комфортное преимущество и в конце концов переиграл Саутгемптон.

52’ Джеймс Ворд-Праус
 
Натан Аке 10’
Харри Уилсон 36’
Харри Уилсон 90+5’
10’ Натан Аке
36’ Харри Уилсон
52’ Джеймс Ворд-Праус
90+5’ Харри Уилсон

6-й тур чемпионата Англии начался домашним поединком Саутгемптона, который принимал Борнмут. Гости оказались значительно проворнее и уже на 10-й минуте открыли счет. Рико классно подал с углового, а Аке выпрыгнул выше всех и пробил точно в нижний правый угол. Уже через 15 минут гости забили еще раз, но видеоасистент арбитра отменил этот гол. И все же к концу первого тайма Борнмут сумел забить еще раз – Биллинг классно нашел Уилсона, который открылся в центре штрафной, точно отдал, а последний в касание переиграл голкипера – 2:0.

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В начале второго тайма Саутгемптон отыграл один мяч благодаря назначенному пенальти, который уверенно реализовал Уорд-Праус, тем самым возродив интригу в матче. И действительно хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет, однако позднее гол Уилсона расставил все точки – 1:3.

В итоге Борнмут сравнялся по очкам с Саутгемптоном и разместился на 9-й строчке. У обеих команд по 7 очков после этого тура.

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