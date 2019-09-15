Борнмут на своем поле уверенно одолел Эвертон

В рамках 5-го тура чемпионата Англии Эвертон на выезде уступил Борнмуте (1:3). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Команды с совершенно разным турнирным положением, но абсолютно одинаковыми задачами добыть три очка сошлись в рамках 5-го тура АПЛ на Виталити Стэдиум. Команды начали осторожно и первый опасный момент возник лишь на 19-й минуте: Ришарлисон ударом из пределов штрафной попал в перекладину! А уже через четыре минуты забили хозяева: Каллум Уилсон после подачи Джошуа Кинга головой пробил по центру ворот. Гости пытались обжаловать взятие ворот и рефери пришлось использовать систему VAR, которая подтвердила правильность решения арбитра.

За две минуты до окончания первого тайма Борнмут почти удвоил свое преимущество: Филипп Биллинг получил передачу на линии штрафной и пробил, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки. А через мгновение Эвертон забил "в раздевалку": Доминик Кэлверт-Левин мастерски замкнул передачу Ришарлисона.

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Во втором тайме Эвертон добавил и создал несколько опасных моментов. Однако забили снова хозяева: Райан Фрейзер со штрафного отправил мяч в нижний правый угол ворот, не оставив голкиперу ни единого шанса.

Не успел Эвертон прийти в себя как пропустил третий раз – Каллум Уилсон воспользовавшись передачей Диего Рико точно пробил под правую стойку оформив дубль.

Победа принесла Борнмуту семь очков и восьмое место в турнирной таблице, Эвертон с таким же количеством баллов одиннадцатый.

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